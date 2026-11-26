Оригинальную версию пушкинской «Сказки о царе Салтане» (6+) представят на сцене театра молодёжи. Создатели спектакля пообещали, что обошлись с текстом классика бережно. Однако в постановке появляются новые герои, волшебные превращения на грани реальности и иллюзии. Режиссёр Антон Шефатов отметил, что хотел найти универсальный язык восприятия - для взрослых и детей.

Согласно сюжету, накануне Рождества весёлые скоморохи приходят в деревню, бродячие артисты разыгрывают перед публикой представление.

«Мне надеемся, что спектакль будет интересен детям, и чтобы взрослым было нескучно. Царевна Лебедь, Повариха, Бабариха… - ребёнок воспринимает, прежде всего, яркие образы, а взрослый как будто заново перечитывает Пушкина, находя новые смыслы», - подчеркнул режиссёр Антон Шефатов.

Идея двух миров - реального и волшебного возникла у художника-постановщика Оганеса Айрапетяна. Для этого пришлось изобрести специальную театральную рамку, её ноу-хау зрители раскроют, посмотрев сказку целиком. Хореограф Ирина Огурлиева рассказала – мир артистов и сказочных персонажей одновременно един и различен. Различие между ними подчёркивает и пластическое решение постановки. Движения сказочных героев – замедленны, размеренно, плавны, скоморохи живут в очень быстром темпе.

Премьера сказки состоятся 28 и 29 ноября в 11:00 и 18:30. Напомним, это уже второе обращение к «Сказке о царе Салтане» служителей Мельпомены из Владивостока. В театре кукол в этом году поставили уличный спектакль «Пушкин. Сказки наяву» (6+).