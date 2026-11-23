Концерты, творческие занятия, ледовый каток и праздничный фейерверк вошли в программу встречи Нового года во Владивостоке. Администрация города сообщила, что мероприятия на центральной площади намечены на период с 25 декабря по 10 января включительно, а завершение работы Новогоднего городка организаторы предусмотрели 31 января. Для посетителей подготовили развлечения с аниматорами, игровые программы и конкурсы.



Основные сценические события организаторы распределили между тремя праздничными датами. На 25 декабря назначен первый концерт, для которого в расписании отведён промежуток с 18.00 до 21.00. Вторую концертную программу подготовили к 31 декабря: начало выступлений намечено на 18.00, завершение — на 22.00. В это же время организаторы намерены устроить фейерверк.



Возможность встретить наступление Нового года непосредственно на площади также учли при составлении программы. Для жителей и гостей Владивостока организаторы планируют вывести на экран главной сцены новогоднее обращение президента Российской Федерации Владимира Путина.



Рождественские выступления включены в расписание на 7 января с 12.00 до 14.00. На главную сцену приглашены сольные исполнители и творческие коллективы, представляющие Владивосток, а также другие города и районы Приморья. Кроме музыкальных номеров, программа предполагает поздравления от представителей духовенства.



Для повседневного отдыха на территории городка предусмотрели несколько самостоятельных пространств. Помимо ледовой площадки с прокатом, посетителям намерены предложить занятия в Доме семейных традиций, посещение терема Деда Мороза и знакомство с продукцией Города мастеров. Торговые домики городской ярмарки и фудкорт также вошли в схему размещения объектов на центральной площади.



Оформление территории включает места для фотографирования с инсталляциями в виде матрёшек, подарков и волшебного шара. Для самых маленьких посетителей предусмотрен паровозик. Главным элементом праздничного убранства выбрана ель высотой 20 метров, к её установке подрядчик уже приступил.



Начало работы катка организаторы приурочили к 25 декабря. Основной режим предусматривает катание с 11.00 до 22.00, однако для новогодней ночи в графике сделали исключение: 31 декабря время посещения намерены продлить до двух часов ночи. На обслуживание ледовой площадки ежедневно отведён часовой технический перерыв — с 16.00 до 17.00.



Дом семейных традиций рассчитан на одновременное присутствие 150 человек. Его программу составили из ежедневных театрализованных постановок, кулинарных и творческих занятий, музыкальных выступлений и просмотра кино. Завершение работы этой площадки организаторы наметили на 10 января.



Дневное расписание Дома открывает представление с участием театральных персонажей, назначенное на 11.00. Следующий блок посвящён кулинарии: в 13.00 предусмотрены лекция и мастер-класс, а на 14.00 отведены приготовление блюд и их дегустация. Таким образом, для каждого из этих занятий в программе определили отдельное время.



Творческая часть начинается в расписании с 15.00 — этот час отведён мастерской новогодних чудес. В 17.00 детские школы искусств намерены провести занятие «Создаем праздник своими руками». Затем посетителям предлагают музыкальный фестиваль, начало которого назначено на 18.00. Завершает ежедневную последовательность мероприятий новогодний кинотеатр с сеансом в 19.00.



Ещё одной площадкой для занятий выбран терем Деда Мороза. Здесь программа предусматривает проведение мастер-классов и написание писем новогоднему волшебнику. Кроме того, организаторы отвели это пространство под праздничные радиоэфиры с участием приглашённых известных жителей Владивостока.



Для радиопрограммы определены три даты: 25 декабря, 31 декабря и 7 января. В каждый из этих дней под эфир выделен промежуток с 13.00 до 16.00. Приглашённым участникам намерены предоставить возможность поделиться историями, связанными с Новым годом, и адресовать слушателям праздничные поздравления.



В торговой части городка акцент сделали на товарах местных производителей. За время праздников организаторы рассчитывают привлечь к работе Города мастеров около 50 участников. В подготовленный ими ассортимент входят мёд, изготовленные вручную игрушки и украшения. Отдельно предусмотрено участие популярных гастрономических точек Владивостока, которые намерены представить свою продукцию на фудкорте.



Порядок доступа на территорию площади в день празднования предусматривает дополнительный контроль. Согласно предупреждению городской администрации, посетителям необходимо проходить на площадку через металлодетекторы.