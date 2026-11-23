Теплоход «Сахалин» задержан в порту Владивостока из-за долгов по зарплате экипажу и других нарушений. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на председателя Тихоокеанской региональной организации Российского профсоюза моряков Валерия Березинского, государственный портовый контроль выявил шесть замечаний, ни одно из которых на момент сообщения не было устранено. До их исправления судно не получит разрешения на выход в море.



Экипаж состоит из 12 граждан России. Теплоход принадлежит российскому судовладельцу, приписан к Владивостоку. По данным судоходных баз, судно принадлежит ООО «Группа компаний „Гольфстрим“».



В опубликованном 20 ноября сообщении профсоюз привёл обращение моряков, поступившее в начале месяца, когда судно находилось в Китае. Члены команды заявили, что работодатель не выплачивал заработную плату более двух месяцев, а некоторым задолжал за четыре месяца. Оклады в трудовых договорах оказались значительно ниже обещанных при трудоустройстве. Расчёт не получили и моряки, уже списавшиеся с борта.



По словам экипажа, запасы пресной воды закончились, продуктов практически не осталось, а лёгкое топливо было на исходе. Морякам пришлось перейти на аварийный генератор и жить в холодных каютах.



В обращении также указано, что теплоход отправился в рейс без электромеханика и моториста. Некоторые механизмы работали с перебоями, а срок проверки аварийно-пожарного имущества истёк за полтора месяца до описанных событий.



Моряки утверждали, что руководство компании не реагировало на неоднократные обращения по поводу оплаты труда, снабжения и технического состояния теплохода. После этого они запросили помощь у защитников трудовых прав, чьё вмешательство привело к проверке 12 ноября.