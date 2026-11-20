В восьми школах Владивостока в этом учебном году вводят «Тигроведение». По данным Telegram-канала Центра «Амурский тигр», в школе № 32 уроки уже идут, а школы № 43, 63, 38, 44, 26, 28 и 5 планируют начать их со второго полугодия. Распоряжение о новом предмете выпустило Управление по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока.



Центр «Амурский тигр» подготовил курс для пятиклассников общеобразовательных школ. На занятиях дети знакомятся с историей, культурой и географией Приморского края. Авторы подобрали и изложили материал так, чтобы школьникам было понятно и интересно изучать свой регион.



Все темы связывает один объект — тигр. На уроке школьники рассматривают его с точки зрения биологии, истории, географии и ещё десятка наук. Разработчики объясняют, что такой подход помогает детям видеть целостную картину мира, а не воспринимать знания как набор отдельных, не связанных друг с другом учебных предметов.



Название «Тигроведение» носит и более широкий проект Центра. Он объединяет большинство образовательных и просветительских начинаний, над которыми организация работает вместе с партнёрами в местах обитания редкого хищника. Школьный курс — одна из частей этой работы.



К проекту относятся Музей Уссурийской тайги в Уссурийске и День тигра, который ежегодно отмечают во Владивостоке. Ещё одна его часть — ежегодные смены студенческого отряда в Лазовском и Сихотэ-Алинском заповедниках. Туда приезжают ребята из разных регионов России.



В школах Приморского края размещают стенды «Тигроведение». Для учеников также выпускают школьные принадлежности с изображениями животных и сведениями о природе. Познакомиться с амурским тигром за пределами уроков помогают посвящённые ему книги и фильмы, которые тоже входят в общий проект.



Другие части проекта связаны с городскими улицами и транспортом. В городах страны появляются муралы с амурским тигром. Изображения хищника размещают и на самолётах, поездах, вагонах метро и кораблях.



Во Владивостоке Центр и его партнёры работают над тематическим общественным пространством «Тигропарк». Часть территории организаторы хотят отвести под занятия и другие образовательные встречи для школьников.



Кроме того, Центр вместе с партнёрами готовит просветительские видеоролики для показа в школах. Эту работу они ведут по соглашению со Школьным телевидением.