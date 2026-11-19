Фрунзенский районный суд Владивостока изменил формулировку увольнения бывшего министра физической культуры и спорта Приморского края Жана Кузнецова: вместо «по собственному желанию» — утрата доверия. Прокуратура Приморья сообщила, что экс-чиновник стал фигурантом уголовного дела о взятке. Отдельным иском ведомство требует признать недействительными договоры на организацию массовых спортивных событий и взыскать более 117 млн рублей, полученных по этим соглашениям.



По версии следствия, экс-министр за деньги покровительствовал некой компании и помогал ей без препятствий заключать договоры с учреждением, которое подчинялось его ведомству. Взятки ему, как полагают следователи, передавал представитель этой организации. Она занималась проведением спортивных событий на территории края. Дело расследуют по части 6 статьи 290 УК РФ о получении взятки в особо крупном размере. Сумму предполагаемого вознаграждения правоохранительные органы не назвали.



Иск о договорах и возврате денег на данный момент суд ещё рассматривал. Ответчиками по этому делу стали Жан Кузнецов, бывший директор футбольного клуба «Луч-Энергия» Александр Голубчиков, ООО «Моя команда» и учредитель компании Ада Попова.



В разбирательстве также участвуют третьи лица: правительство Приморского края, КГАУ «Центр спортивной подготовки» и Арсений Кузнецов. Как полагают журналисты, последний может быть сыном экс-министра, но достоверных подтверждений родства пока нет. Где сейчас находится экс-министр, тоже официально не сообщается. Надзорное ведомство не раскрыло сведения о мере пресечения.



В конце января появились сообщения о возможной отставке руководителя спортивного ведомства. Сам он тогда говорил, что продолжает работать и находится в отпуске. В феврале его имя исчезло с официальной страницы министерства, а исполняющим обязанности значился Дмитрий Граф. Региональные власти не объяснили причины ухода прежнего руководителя.



До перехода в краевую администрацию Кузнецов занимался греблей на байдарках и каноэ, а затем работал тренером. В 1998 году он основал клуб «Тигры Владивостока» по гребле на лодках класса «Дракон». В 2006 году возглавил краевую комплексную детско-юношескую спортивную школу, а с 2008 года руководил региональной федерацией гребли на байдарках и каноэ. В октябре 2012 года он стал главой департамента физической культуры и спорта, в 2019 году занял министерский пост. К моменту отставки его работа во главе спортивной отрасли региона продолжалась с небольшими перерывами.