Арбитражный суд Приморского края обязал подрядчика вернуть более 995 млн рублей и признал ничтожными три госконтракта на строительство медицинских объектов. Компания получила заказы благодаря недостоверному документу о строительном опыте, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края. Суд удовлетворил иск ведомства в полном объёме.



Нарушение обнаружили прокуроры, когда проверяли законность государственных закупок. Чтобы участвовать в электронных аукционах, компания должна была доказать, что уже выполняла аналогичные работы. Для этого она представила договор на строительство объекта, который на самом деле возвёл другой подрядчик.



После прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование ещё идёт. Прокуратура следит за тем, чтобы подрядчик исполнил решение суда, а работы на медицинских объектах завершили.



Все три контракта заключило ООО «Мир вентиляции» с КГКУ «Управление капитального строительства Приморского края». Компания и краевое учреждение стали ответчиками по иску. О его подаче сообщила в апреле 2026 года пресс-служба краевого арбитражного суда.



По двум договорам «Мир вентиляции» должен был спроектировать, построить и сдать в эксплуатацию поликлиники. Во Владивостоке компания получила заказ на здание структурного подразделения КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1». После дополнительных соглашений стоимость этого контракта достигла 739 млн рублей.



Второй объект — поликлиника КГБУЗ «Михайловская ЦРБ» в селе Михайловка Михайловского округа. Цена договора на её проектирование и строительство выросла до 1,1 млрд рублей.



Ещё за 192 млн рублей подрядчик взялся подготовить рабочую документацию и выполнить строительно-монтажные работы на пристройке к Госпиталю для ветеранов войн во Владивостоке. Все три суммы — это цены контрактов. Денежные требования прокуратуры касались неосновательного обогащения, которое ведомство просило вернуть в бюджет.



Как писал РБК Приморье со ссылкой на материалы дела, документом о прежнем опыте «Мира вентиляции» стал договор на строительство коровника. Заказчиком в нём значилось ООО «Торговый дом „Велий“». При проверке эта организация сообщила, что не заключала такой договор с компанией, а коровник построил другой исполнитель. По позиции прокуратуры, недостоверные сведения повлияли на итоги торгов.