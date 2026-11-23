Во Владивостоке автоинспекторы разыскивают водителя, который сбил 12-летнюю школьницу возле дома № 88 на улице Нейбута и уехал с места ДТП. Девочка получила травму, ей оказали специализированную медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.



Наезд произошёл в воскресенье, 22 ноября, в 19:02. По предварительным данным, автомобиль ехал по улице Нейбута и поворачивал направо на улицу Черняховского. В этот момент школьница шла вдоль линии тротуара слева направо относительно направления движения машины. Сообщение о наезде поступило в дежурное отделение полка ДПС городской Госавтоинспекции. На место происшествия прибыли сотрудники ведомства и бригада скорой медицинской помощи.



Автомобиль пока не установили. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выясняют, кто был за рулём и где находится этот человек. Автоинспекторы назначили ряд исследований. По итогам проверки полиция намерена принять решение в соответствии с российским законодательством.



По факту аварии автоинспекторы оформили административные материалы по двум нормам КоАП РФ. Статья 12.24 касается нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлёкшего лёгкий или средней тяжести вред здоровью потерпевшего. Часть 2 статьи 12.27 предусматривает ответственность за то, что водитель в нарушение ПДД покинул место аварии, участником которой был, если в его действиях нет признаков уголовно наказуемого деяния.



Очевидцев наезда Госавтоинспекция просит позвонить в дежурную часть полка ДПС Владивостока по телефонам 8 (423) 249-09-21 или 249-05-56. Ведомство гарантирует конфиденциальность.