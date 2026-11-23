Приморский предприниматель Дмитрий Алексеев, совладелец и глава группы компаний DNS, не сможет регистрировать новые компании в России до 11 ноября 2029 года из-за того, что налоговая признала недостоверными сведения о принадлежащем ему ООО «ВОСТОК ЦЕНТР». По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), основанием для ограничения стала запись об этом в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).



Представитель DNS сообщил РБК, что запись появилась из-за ремонта в здании, где находится офис ООО «ВОСТОК ЦЕНТР». Он назвал случившееся недоразумением и отметил, что компания сразу отреагировала и надеется вскоре решить вопрос.



Сам Алексеев прокомментировал ситуацию в своём Telegram-канале. По его словам, проверяющие органы решили, что компании нет по адресу регистрации, хотя в одном из её офисов в это время просто шёл ремонт. Предприниматель назвал это технической накладкой и добавил, что узнал об ограничении из публикаций в СМИ. По утверждению бизнесмена, регистрировать никакие новые компании он не собирался.



Алексеев отметил, что считает внимательную проверку сведений о компаниях вполне оправданной. По его словам, его компании добросовестно платят налоги по всем направлениям работы и конструктивно взаимодействуют с ФНС. Предприниматель не видит в этой истории интриги и не ожидает, что введённое ограничение как-то скажется на его работе.



По данным ЕГРЮЛ, Алексееву принадлежит 100% уставного капитала ООО «ВОСТОК ЦЕНТР» и 44,3% в группе компаний DNS. Основное занятие общества — посредничество в оптовой продаже вычислительной техники, телекоммуникационного и другого офисного оборудования. Forbes оценивает состояние Алексеева в 1,6 млрд долларов. В рейтинге российских миллиардеров журнала за 2026 год предприниматель занимает 92-е место.