В Приморье набирает обороты региональная программа бесплатного зубного протезирования для участников боевых действий, от бойцов СВО до ветеранов Великой Отечественной войны. С начала года помощь уже получили 363 пациента, ещё 174 человека проходят лечение, тогда как за весь 2025-й протезы поставили 206 участникам СВО.

Медицинская помощь оказывается без очередей и с минимальным временем ожидания, а воспользоваться мерой поддержки можно не чаще одного раза в пять лет. Услугу предоставляют в организациях, подведомственных министерству здравоохранения Приморского края, по месту жительства, то есть ехать за протезами в другой город не придётся.

Для получения помощи нужно обратиться в медицинскую организацию с заявлением и пакетом документов: удостоверением ветерана боевых действий, паспортом, СНИЛС и согласием на обработку персональных данных. Собрать бумаги стоит заранее, чтобы не потерять время на этапе записи.

В краевом минздраве подчёркивают, что программа направлена на повышение доступности медицинской помощи для защитников Отечества и остаётся востребованной среди жителей региона. Рост обращений это подтверждает: за неполный год пациентов уже больше, чем за весь прошлый.

Правительство Приморского края уделяет особое внимание поддержке участников СВО и реабилитации их после возвращения домой. Для ветеранов такая мера – не просто лечение, а возвращение к привычной жизни без боли и дискомфорта.

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