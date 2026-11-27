Во Владивостоке врач-эндоскопист достал 4-сантиметровую кость из пищевода 37-летней горожанки, которая проглотила её за ужином. Об этом сообщило министерство здравоохранения Приморского края.

Женщина поздно вечером пришла в приёмное отделение клинической больницы № 4 и пожаловалась на ощущение инородного тела. Пациентке было тяжело говорить, она чувствовала ком в горле и сдавленность дыхания. По её словам, за ужином она торопилась, быстро ела борщ и не заметила, как проглотила что-то твёрдое. Женщину отправили на КТ. Снимки показали, что кость длиной около 4 сантиметров застряла в области аортального сужения и вызвала спазм.



Врач-эндоскопист Василий Сельсков захватил кость эндоскопической петлёй и вытянул через эндоскоп. Операция прошла успешно. Кость не повредила пищевод, поэтому на здоровье пациентки этот случай не скажется.



Пациентка поблагодарила врача, который приехал в больницу в свой законный выходной и, по её словам, блестяще провёл операцию. Она также выразила благодарность врачам, медсёстрам и санитарам приёмного покоя и хирургического отделения за слаженную работу, человечность и неравнодушие.



Минздрав края порекомендовал: если человек почувствовал, что проглотил кость или другой предмет, не стоит пытаться справиться с этим самостоятельно. Нужно сразу обратиться за медицинской помощью.