Новый вариант флага Владивостока представили депутатам городской Думы на заседании 26 ноября, и они единогласно поддержали проект изменений в первом чтении. Об этом сообщило информационное агентство PrimaMedia.

Вместо красного полотнища с синими полосами на флаге теперь зелёное. Композиция по-прежнему строится вокруг главного элемента городского герба — изображения тигра. На представленном изображении хвост животного, не раз становившийся предметом обсуждений, опущен, а передняя правая лапа поднята подушечкой вниз.



Действующий флаг не включён в федеральный Государственный геральдический регистр России из-за замечаний к его оформлению. В частности, он не соответствует геральдическим требованиям, а также имеет сходство с другим флагом. Принятие изменений рассчитано на устранение этих замечаний и регистрацию городской символики.



По сути, новый флаг повторяет герб, но с зелёным фоном. Агентство опубликовало изображение нового варианта флага и снимок прежнего флага с сайта Думы Владивостока.