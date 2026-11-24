Врачи краевой клинической больницы № 1 спасли 54-летнего гражданина Китая, который перенёс повторный инфаркт. Это случилось, когда мужчина работал в Большом Камне. Медики восстановили кровоток в артерии сердца и поставили два новых стента, сообщил Минздрав Приморья.



Мужчину доставили в больницу прямо с рабочего места. Врачи сделали ЭКГ, выявили инфаркт миокарда и провели тромболизис. После этого его перевезли в региональный сосудистый центр краевой клинической больницы № 1.



При обследовании врачи выяснили, что пациенту раньше уже ставили стенты. При этом мужчина почти ничего не помнил о прежней операции и не мог объяснить, как именно его лечили. Дело в том, что первую операцию он перенёс в Черногории в 2013 году. Тогда ему тоже внезапно стало плохо. Из-за языкового барьера врачи не смогли объяснить иностранцу, что сделали и какие правила ему нужно соблюдать после больницы. Вернувшись к обычной жизни, житель Китая не принимал необходимые лекарства и не придерживался определённого режима.



Как выяснилось, правая коронарная артерия закупорилась на том же участке, где стоял прежний стент. Это и вызвало острый инфаркт. В той же артерии появились и другие сужения. Во время операции хирурги расширили просвет сосуда до нормального размера. Вмешательство прошло благополучно. Состояние сердечной мышцы и сохранность её работы врачи проверили с помощью УЗИ.



На этот раз языковой барьер не помешал лечению: приморским медикам удалось объясниться с пациентом. Перед выпиской они назначили ему таблетки, подробно объяснили, как их принимать, и дали рекомендации о жизни после инфаркта.