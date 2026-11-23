В селе Вострецово Красноармейского округа завершают дамбу, которая должна уберечь населённый пункт от паводков, строительная готовность объекта уже превышает 70%, а сдать его планируют в декабре. По проекту на работы отводилось 18 месяцев, но подрядчик укладывается в восемь.

Гидротехническое сооружение состоит из трёх элементов: дамбы длиной 6,3 километра, отводного канала на 1,1 километра и нагорного канала протяжённостью 3,5 километра.

«К работам приступили в апреле 2026 года, на сегодня закончили обустройство отводного и нагорного каналов, само тело дамбы завершим в декабре этого года. Весной ещё дополнительно проложим водопропускные трубы. Работы идут с опережением графика, так как по проекту на них отводится 18 месяцев, мы же укладываемся в восемь», – пояснил руководитель агентства по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии Приморского края Роман Голубев.

На площадке уже уложено более 150 тысяч кубометров различных грунтов, а техника работает без простоев, задействовано 42 единицы. Такой запас прочности позволяет вести строительство круглый год, не дожидаясь благоприятной погоды.

«За несколько лет мы сформировали не только мощный парк техники, способной работать круглый год во всех уголках нашего края, занимаясь как расчисткой рек, но и строя гидротехнические сооружения. Но самое главное, нам удалось подобрать уникальных специалистов, наработать опыт, исследовать климат региона, что позволит эффективнее защитить Приморье от паводков», – обозначил Роман Голубев.

Правительство Приморья уделяет особое внимание защите объектов края от наводнений. Работа ведётся совместно с региональным минГОЧС. Для жителей Вострецово дамба станет реальной защитой от разрушительных наводнений, а для края – ещё одним звеном в системе противопаводковых мер.

Читайте наши материалы также в социальных сетях. Группа «АиФ-Приморье» в Одноклассниках, ВКонтакте, Telegram-канале и Max