Врио губернатора Приморья Константин Шестаков возглавил краевое отделение «Единой России». На партийной конференции 24 ноября он получил 280 голосов. После избрания Шестаков заявил о начале губернаторской кампании и назвал общей задачей команды сохранение доверия жителей.



Вторым кандидатом на пост руководителя отделения был председатель Думы Владивостока Андрей Брик. Его поддержали четыре участника конференции. Ещё один бюллетень признали недействительным.



Выборы губернатора Приморья намечены на 2027 год. Помимо них, в крае предстоит ряд муниципальных избирательных кампаний.



Главным ориентиром в работе Шестаков назвал продолжение прежнего курса. Команда выбрала его несколькими годами ранее.



До нынешнего избрания Шестаков уже входил в руководство регионального отделения. На конференции 12 декабря 2025 года его включили в краевой политсовет «Единой России». Тогда же он стал членом президиума политсовета.



О вступлении Шестакова в партию стало известно в декабре 2025 года. В тот период он занимал пост главы Владивостока.