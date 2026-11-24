Муниципальный перевозчик Владивостока «ВПОПАТ № 1» получил 15 новых автобусов среднего класса МАЗ-206. По данным администрации города, всего Минский автомобильный завод уже поставил 40 машин, из которых 25 относятся к большому классу. Прежде чем выйти на маршруты, новые автобусы должны пройти обкатку.



Перевозчику сначала предстоит зарегистрировать автобусы в ГАИ и Ространснадзоре, оформить страховку и настроить бортовую систему ГЛОНАСС. Ходовые испытания специалисты планируют провести на улицах Владивостока.



Как объяснили специалисты предприятия, каждый автобус должен проехать без пассажиров от 1 до 1,5 тыс. километров. Во время теста механики проверяют, не ослабли ли крепления, следят за рабочими параметрами машины и ищут неисправности, которые могут проявиться на дороге. После пробега специалисты должны заменить масло и фильтры. Только когда предприятие закончит эти работы и оформит документы, автобусы смогут возить пассажиров.



На официальной передаче машин присутствовали губернатор Приморского края Константин Шестаков и руководитель «ВПОПАТ № 1» Юрий Хильчук.



За два предыдущих года краевое правительство уже помогло «ВПОПАТ № 1» купить 50 новых автобусов среднего и большого классов. Из них 48 выпустил Минский автомобильный завод. Все 48 машин уже возят пассажиров во Владивостоке.



За последние пять лет город обновил 389 автобусов и купил 20 современных троллейбусов. За это же время в маршрутной сети Владивостока появилось восемь новых направлений.