В Находке 19-летний водитель без прав пытался уйти от полиции и столкнулся с двумя машинами. В аварии пострадали десятилетняя девочка и 30-летняя женщина, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. Полицейские задержали молодого человека, когда он бросил автомобиль и попытался убежать, и оформили материалы по семи статьям КоАП РФ.



Погоня произошла 23 ноября на улице Пограничной. Возле дома № 110а инспектор дорожно-патрульной службы, патрулировавший этот участок, подал жезлом сигнал остановиться водителю Toyota Passo. Однако тот проехал дальше. Тогда сотрудники полиции начали преследование. Они неоднократно требовали остановить машину, но молодой человек продолжал движение.



По данным полиции, автомобилист пытался оторваться от преследования, выезжал на встречную полосу и совершал опасные манёвры. Этими действиями он грубо нарушал Правила дорожного движения и создавал угрозу для окружающих. В какой-то момент водитель не справился с управлением: Toyota Passo столкнулась с Honda Fit и Toyota Allion.



Травмы получили девочка, которая ехала пассажиркой в Toyota Allion, и женщина за рулём Honda Fit. Врачи назначили обеим амбулаторное лечение.



За рулём Toyota Passo находился местный житель. Полицейские выяснили, что в 2026 году молодому человеку уже назначали штрафы за два нарушения. Ни один из штрафов он не оплатил.



После погони и аварии сотрудники оформили протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления. Другой материал касается части 1 статьи 12.15 КоАП РФ — нарушения правил расположения автомобиля на проезжей части, встречного разъезда, а также движения по обочинам. В общей сложности полицейские оформили материалы по семи статьям. В том числе и по статье 12.24 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение ПДД, если последствием стало причинение потерпевшему лёгкого или средней тяжести вреда здоровью.



Toyota Passo полицейские отправили на стоянку временного задержания.