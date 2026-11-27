Во Владивостоке в начале 2027 года планируют открыть центр разработки готовой еды длительного хранения. По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, это будет первый такой центр в России.



Это скорее лаборатория, чем завод. Производители еды и рестораны смогут заранее проверить рецепты и выпустить небольшую пробную партию, а уже потом запускать массовое производство. Там же будут обучать пищевых технологов, то есть центр станет и учебной площадкой для отрасли. Оборудование позволит делать в том числе питание для космонавтов.



Технология простая. Блюда нагревают прямо в герметичных мягких пакетах. После стерилизации они могут храниться до двух лет без холодильника. После пастеризации их можно держать в холодильнике три-четыре месяца.



Проект реализует компания «РЕДИМИЛЛАБ», новый резидент свободного порта Владивосток. Она планирует вложить около 18,9 млн рублей и создать семь рабочих мест.