В Хасанском округе будет судить местную жительницу, которая, по версии следствия, больше года истязала собственную дочь. Девочке всего 10 лет. Поводом для побоев становились школьные оценки и поведение – обычные детские промахи, за которые ребёнок расплачивался физической болью и унижением.

С апреля 2025 года по июль 2026-го мать систематически избивала дочь. В ход шли не только руки, но и металлические кухонные принадлежности – сковородки, половники, что было под рукой. Побои причиняли девочке не только физическую боль, но и психические страдания, которые, по оценке специалистов, могли остаться с ней надолго.

Один из эпизодов особенно показателен. Схватив дочь за волосы, женщина размахивала перед её лицом ножом, а затем поднесла лезвие к шее ребёнка и пригрозила убийством. Это уже не просто «строгое воспитание» – это статья 119 УК РФ, угроза убийством.

Сейчас девочка изъята из семьи и передана под опеку. Её жизни и здоровью больше ничего не угрожает. В отношении матери возбуждено уголовное дело сразу по трём статьям: истязание несовершеннолетней, угроза убийством и неисполнение обязанностей по воспитанию, соединённое с жестоким обращением.

Дело направлено в Хасанский районный суд. Матери грозит реальное наказание, вплоть до лишения свободы.