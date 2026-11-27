Охотнадзор отправил специалистов в Чугуевский округ. Они оценивают обстановку после встречи с тигром, которого накануне вечером заметили на участке между селом Булыга-Фадеево и Чугуевкой.



В поездке работают сотрудники министерства и Дирекции по охране объектов животного мира и ООПТ, а также представители АНО «Центр „Амурский тигр“». Об этом сообщило министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края.



Сигнал о появлении хищника пришёл на горячую линию госохотнадзора лишь в пятницу утром. Сейчас эксперты обследуют местность и выясняют, какие меры реагирования потребуются. Сообщения о появлении полосатого хищника на трассе появились в соцсетях в четверг, 26 ноября.



Ведомство напомнило правила поведения при встрече с тигром. Приближаться к зверю нельзя, в том числе на машине. Проезжать мимо нужно спокойно, не привлекая внимания животного.



Министерство также призвало без промедления сообщать о встречах с дикими животными. При запоздалом сообщении хищник может покинуть место, где его видели. Из-за этого специалистам труднее работать, а на реагирование и возможный отлов уходит больше времени.