Команда учёных ДВФУ и Даляньского технологического университета нашла способ сделать магнитную память нового поколения быстрее и экономичнее. Всё дело в тонкой плёнке аморфного теллурида вольфрама: с ней переключение магнитного состояния ускоряется на 40%, а критический ток падает с 28 до 20 миллиампер. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Quantum Technologies.

Работа относится к спинтронике – области электроники, где информацию переносит не только заряд электрона, но и его спин, собственный магнитный момент. Именно такой подход позволяет создавать носители, которые работают быстрее и тратят меньше энергии. Ключевая задача – управлять магнитным состоянием материала электрическим током, и решают её с помощью многослойных структур из плёнок толщиной в несколько атомных слоёв.

Экспериментаторы собрали несколько серий многослойных структур из платины, кобальта и оксида магния, добавив в часть образцов семинанометровую плёнку аморфного теллурида вольфрама. Сравнение магнитных характеристик с дополнительным слоем и без него провели рентгеновскими методами. При толщине платинового слоя 4 нанометра добавка снизила критический ток переключения с 28 до 20 миллиампер для той же операции требуется меньше энергии.

Помимо этого, учёные зафиксировали изменения взаимодействия Дзялошинского – Мория, которое влияет на формирование скирмионов – устойчивых вихреподобных конфигураций магнитных моментов, перспективных для компактных устройств хранения и обработки информации. В новой структуре величина этого взаимодействия достигла 3,36 эрг/см², что на 12% больше, чем в образце без теллурида вольфрама. Свойства многослойных структур зависят от толщины плёнок и характеристик поверхности: добавка влияет на кристаллическую структуру платины и качество границ между слоями.

«Одно из преимуществ аморфного теллурида вольфрама – возможность его получения методом магнетронного распыления. Эта технология совместима с планарными процессами, которые уже применяются в современной микроэлектронике для создания тонких покрытий и многослойных структур. Это делает материал интересным не только с точки зрения фундаментальных исследований, но и с позиции его дальнейшего практического использования. При этом важно учитывать взаимодействие всех компонентов структуры. Теллурид вольфрама обладает выраженными спин-орбитальными свойствами и способствует генерации спинового тока, а платина, в свою очередь, обеспечивает необходимую магнитную анизотропию кобальта. Поэтому для улучшения характеристик таких материалов важно найти оптимальное сочетание их толщины, структуры и физических свойств», – отмечает один из авторов исследования, кандидат физико-математических наук, старший преподаватель департамента общей и экспериментальной физики ДВФУ Алексей Козлов.

Результаты работы пригодятся при создании энергоэффективных устройств спинтроники, включая магнитную память нового поколения; исследование выполнено в рамках российско-китайского проекта Российского научного фонда № 23-42-00076.

Отметим, все научные открытия в ДВФУ возможны благодаря постоянно развивающейся современной образовательной и жилой инфраструктуре. В 2024 году по отдельному поручению Президента России Владимира Путина Дальневосточный федеральный университет вошел в программу строительства кампусов мирового уровня в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Вторая очередь кампуса ДВФУ будет включать новые общежития на 4000 человек. К 2030 году в стране появятся 25 новых кампусов университетов. Работу по данному направлению ведут Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России.