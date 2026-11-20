Монтаж пути на перегоне Сухановка – Косогорный Дальневосточной железной дороги обернулся трагедией: укладочный кран восстановительного поезда сошёл с рельсов, один железнодорожник погиб на месте, его напарника увезли в больницу. ЧП произошло 20 ноября, сейчас на месте работают следователи и транспортные прокуроры.

Что именно пошло не так при укладке рельсошпальной решётки, пока неясно – ответ на этот вопрос ищут сразу по двум линиям. Уссурийская транспортная прокуратура запустила проверку исполнения правил охраны труда и требований к безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Параллельно идёт доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности при строительных и иных работах, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Её ход надзорный орган взял на контроль.

Картина происшествия пока укладывается в несколько строк: восстановительный поезд вёл монтаж пути, когда укладочный кран потерял опору и ушёл с рельсов. Двое работников-железнодорожников получили травмы.

«В результате травмированы два работника-железнодорожника, один из которых скончался на месте происшествия, второй доставлен в медицинский учреждение», – сообщили в Уссурийской транспортной прокуратуре.

Состояние пострадавшего и характер его травм в ведомстве не уточнили.

Формально проверка касается соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также исполнения правил охраны труда.

«Уссурийская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также об исполнении правил охраны труда», – пояснили в надзорном органе.

По итогам проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.