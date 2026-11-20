Перебравшийся в 2021 году в село Мельгуновка Ханкайского округа педагог Георгий Вихрянов принял решение не покидать школу после завершения обязательного пятилетнего срока по программе «Земский учитель». Главной причиной он называет своих учеников, которых вёл с пятого класса и намерен довести до выпускного.

До переезда в Ханкайский округ Георгий Викторович работал в селе Крутой Яр Красноармейского района, за его плечами уже десять лет преподавательского стажа. Сейчас он ведёт физику, математику и информатику, а сразу после прихода в мельгуновскую школу ему доверили классное руководство над пятиклассниками. Именно участие в федеральной программе «Земский учитель» подтолкнуло мужчину к переменам: условия показались ему хорошей возможностью начать новый этап жизни.

«Хотелось сменить обстановку, попробовать что-то новое. Переезд дался легко, на новом месте встретили хорошо. Мне повезло и с руководителем: спокойный, рассудительный, неконфликтный человек. Для работы это очень важно. С жильём тоже помогли, выделили квартиру в новом доме», – рассказывает Георгий Вихрянов.

По его словам, адаптация прошла без серьёзных трудностей, а поддержка администрации и муниципалитета заметно облегчила обустройство на новом месте.

Особое место в работе педагога занимает классное руководство: за пять лет он успел узнать каждого из своих учеников, и именно они стали одной из главных причин, по которой он решил остаться в Мельгуновке.

«Я у них с пятого класса. Ученики у меня вообще замечательные, мне с ними очень нравится. Когда закончился срок программы, я решил остаться. Всё-таки столько лет вместе! Хочется довести ребят до выпускного, пройти с ними этот путь до конца», – делится Георгий Вихрянов.

Сейчас Георгий Викторович живёт в Камне-Рыболове рядом с озером Ханка и признаётся, что успел привыкнуть к местной природе, близости воды и спокойной обстановке.

«За эти пять лет жизнь, конечно, изменилась. Было много всего – и хорошего, и непростого. Получились очень насыщенные годы. Но мне здесь нравится, я привык к месту, к школе, к людям. Главное – работать комфортно», – говорит Георгий Вихрянов.

Напомним, что программа «Земский учитель» инициирована Президентом России Владимиром Путиным в 2019 году и действует в Приморском крае с 2020 года, переезжающие в небольшие населённые пункты педагоги получают единовременную выплату два миллиона рублей. В Приморье Правительство уделяет огромное внимание решению кадрового вопроса в крае.

За это время в школы региона приехал 171 специалист, в 2026 году трудоустроены 20 человек, пятеро из них – учителя математики. Как отметили в министерстве образования Приморского края, каждому учителю, приехавшему по программе, муниципалитет предоставляет жильё, оказывает содействие в его благоустройстве, создаёт условия для комфортной адаптации в коллективе. Уже 21 учитель после выполнения пятилетних обязательств решил остаться жить и работать в Приморье.

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