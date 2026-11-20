Врио губернатора Приморья Константин Шестаков провёл встречу с руководителями региональных отделений деловых объединений. В разговоре участвовали представители «Опоры России», Торгово-промышленной палаты, РСПП «Приморье», «Деловой России» и Союза предпринимателей «Современный бизнес Приморью». Обсуждали, как поддержать бизнес от малого и среднего до промышленных предприятий, гастрономии и строительства.

Отдельный блок посвятили кадровому обеспечению. Руководитель РСПП Приморья Роман Титков предложил закрепить единый порядок взаимодействия работодателей, центров занятости и власти в трёхстороннем соглашении по трудоустройству участников СВО.

«Мы открыты к бизнес-сообществу, готовы слушать и решать проблемные вопросы. Для человека, вернувшегося с фронта, важна уверенность в завтрашнем дне и реальная возможность работать в родном регионе. Предприятия готовы вкладываться, наша задача – выстроить понятный порядок», – ответил Константин Шестаков.

Продолжая кадровую тему, обсудили расширение программы арендного жилья. Сейчас она распространяется только на предприятия, выпускающие продукцию по гособоронзаказу. Шестаков поддержал логику закрепления кадров через жильё и указал на необходимость создания комфортной городской среды как условия для удержания специалистов.

Отдельно затронули международное направление. По итогам девяти месяцев 2026 года Приморье сотрудничает со 109 странами-партнёрами, экспорт вырос на 28,7%. Торговые агенты края представлены в девяти странах, а в 2027 году их станет 17.

«Нам нужно показать Приморье не только через инвестиционную привлекательность, но и через атмосферу жизни. Чтобы у тех, кто приезжает, от инвесторов до туристов, складывалось ощущение, что здесь комфортно и есть всё для самореализации», – подчеркнул Константин Шестаков.

Правительство Приморского края уделяет особое внимание поддержке бизнеса. В ходе встречи также поднимались вопросы снижения административного давления, налоговых льгот и привлечения иностранной рабочей силы. В завершение Шестаков отметил, что диалог с бизнес-объединениями продолжится в формате детальных отраслевых сессий.

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