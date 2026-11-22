Владивостокская площадка, где раньше собирали двигатели автомобилей Mazda, сменила профиль: здесь запустили серийное производство телевизоров. Предприятие работает в рамках ТОР «Приморье» по соглашению с КРДВ и уже имеет якорного заказчика среди российских дистрибьюторов электроники.

Завод способен выпускать свыше 600 тысяч телевизоров в год, а в дальнейшем объём сборки хотят довести до 1,2 миллиона устройств. Модель работы – контрактное производство, площадка собирает технику под заказы дистрибьюторов, а не под собственный бренд.

«Запуск производства телевизоров во Владивостоке – важный шаг в развитии промышленного потенциала Приморского края. Особое значение имеет перспектива расширения сотрудничества с производителями электроники. Это открывает дополнительные возможности для развития промышленной кооперации», – сказал заместитель генерального директора КРДВ по сопровождению инвестиционных проектов Сергей Скалий.

Для города это ещё и пример перепрофилирования промышленных площадок: вместо автокомпонентов на бывшем моторном заводе теперь выпускают бытовую электронику. Такой разворот показывает, что преференциальный режим ТОР позволяет быстро запускать новые производства на уже готовой инфраструктуре.