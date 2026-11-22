Надя из Владивостока семь лет не подозревала, что носит в себе «подарки» от стоматолога: иглу в зубном канале и кусок пломбы в гайморовой пазухе. Обнаружились они случайно – на компьютерной томографии, куда девушка попала из-за затянувшегося насморка.

Всё началось с банальной простуды, которая никак не проходила. Врачи отправили пациентку на КТ, и вместо одной проблемы обследование показало сразу две. По словам Нади, находки, скорее всего, остались после похода к стоматологу около семи лет назад: с тех пор зубы она не лечила и понятия не имела, что внутри что-то осталось.

Удивительно, что за эти годы посторонние предметы никак себя не проявили: ни боли, ни дискомфорта девушка не ощущала. Игла мирно «жила» в зубном канале, а фрагмент пломбы – в гайморовой пазухе, пока на них случайно не наткнулись врачи.

Теперь Наде советуют операцию под общим наркозом избавиться от неожиданных находок она планирует в январе. Предстоит удалить и иглу, и кусок пломбы: такая процедура требует серьёзной подготовки, но откладывать её не стоит.