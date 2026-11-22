Юг Дальнего Востока на следующей неделе окажется в зоне постоянно меняющейся синоптической ситуации, в Приморье погода будет крайне неустойчивой, с резкими колебаниями температуры. Начало недели принесёт контрастные морозы и оттепель, а к среде край накроет похолодание до -20 градусов.

В ночь на понедельник, 23 ноября, гребень япономорского антициклона обеспечит погоду без осадков. Температурный режим будет контрастным: на большей части территории от -11 до -19 градусов, на северо-востоке морозы усилятся от -20 до -25 градусов, а на южном побережье будет значительно теплее, от -2 до -7 градусов. Днём Приморье окажется под влиянием атмосферного фронта хабаровского циклона: во многих районах пройдут осадки в виде снега, местами с дождём. С поступлением тёплого воздуха на большей части края ожидается оттепель от +1 до +6 градусов, на севере сохранится небольшой мороз, от 0 до -3 градусов.

В ночь на вторник, 24 ноября, фронт покинет Приморье, осадки прекратятся, а температура понизится от -4 до -13 градусов. Днём над югом Дальнего Востока будет перемещаться холодная высотная ложбина, местами пройдёт небольшой снег. Станет ощутимо холоднее, чем в понедельник: от -1 до -9 градусов.

В среду, 25 ноября, ночью влияние ложбины сохранится, в отдельных районах возможен небольшой снег, а похолодание продолжится: температура опустится от -13 до -20 градусов, на побережье от -7 до -11 градусов. Днём ложбина и холодный воздух сместятся на восток, снег прекратится, и начнётся небольшое потепление, температура повысится на 1–3 градуса относительно вторника.

Во Владивостоке погода тоже будет меняться день ото дня. Понедельник ожидается облачным, но без существенных осадков: при свежем юго-восточном ветре ночью от -1 до -4 градусов, днём воздух прогреется от +2 до +5 градусов. Во вторник погода с прояснениями, без осадков, подует свежий северо-западный ветер, и станет прохладнее, ночью от -4 до -7 градусов, днём от -1 до -4 градусов. В среду осадков также не ожидается, ночью станет ещё холоднее, от -7 до -10 градусов, зато днём температура немного повысится по сравнению со вторником.