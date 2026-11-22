В Приморье заработали сразу два рыбоперерабатывающих завода в Надеждинском районе и Находке. Оба построены по механизму инвестиционных квот, вместе они дали краю 350 рабочих мест и будут выпускать свыше 130 тонн продукции в сутки.

Первое предприятие открылось на территории опережающего развития «Надеждинская» мощность больше 10 тонн продукции в сутки, сырьё – треска, камбала, терпуг и кальмар. Завод создал 50 рабочих мест, а капитальные вложения в него превысили 150 миллионов рублей.

Второй комплекс запустили в Находке, и он заметно крупнее, рассчитан на выпуск более 120 тонн в сутки – филе и фарша из минтая и сельди, а также кормовой муки и рыбьего жира. Здесь трудоустроили 300 человек.

«Новый завод позволит компании увеличить объем выпускаемой продукции и усилить присутствие на отечественном рынке. Проект направлен на увеличение в рыбной отрасли доли производства продукции с высокой добавленной стоимостью и увеличению объема качественной и доступной рыбной продукции на отечественном рынке», – рассказал генеральный директор компании.

Оба завода – часть курса на глубокую переработку, инвестквоты дают бизнесу доступ к сырью в обмен на строительство современных мощностей. Для региона это не только новые рабочие места, но и расширение ассортимента рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью.