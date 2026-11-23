Предпосылка к новому резонансному скандалу возникла в Приморье. Настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Владимиро-Александровское Партизанского округа протоиерея Андрея Г. объявили в уголовный розыск. Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный реестр МВД России, карточка мужчины содержит отметку о переобъявлении в розыск, однако сведений о конкретной статье и характере предполагаемого преступления открытые данные не содержат.

Одновременно социальные сети распространяют сообщения о возможных противоправных действиях священнослужителя в отношении несовершеннолетних, но официального подтверждения этих сведений на момент публикации также пока нет.



По информации издания, ранее в отношении мужчины действовала мера пресечения в виде подписки о невыезде. При этом доступная карточка МВД указывает лишь на то, что основанием для розыска стала статья Уголовного кодекса РФ, без раскрытия обстоятельств дела.



Сообщения, которые появились в социальных сетях, связывают предполагаемое возбуждение уголовного дела с действиями сексуального характера. Издание уже обратилось за комментарием к региональному управлению Следственного комитета, но пресс-служба ведомства отказалась комментировать ситуацию, не подтвердив и не опровергнув распространяемую в новых медиа информацию.



Кроме того, пользователи сети публикуют ориентировку на разыскиваемого. По предварительным сведениям, которые приводит агентство, мужчина может находиться в Москве.