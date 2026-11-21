Вечер 20 ноября в квартире во Владивостоке закончился смертью 22-летнего мужчины. Женщина, приехавшая в город из Комсомольска, в ходе ссоры ударила знакомого ножом в шею, ранение оказалось несовместимым с жизнью, и молодой человек умер на месте.

Что именно стало искрой конфликта, следствию ещё предстоит выяснить, но картина уже вырисовывается: двое знакомых остались наедине в квартире, разговор перерос в перепалку, и в какой-то момент в руке женщины оказался нож. Удар пришёлся в шею – молодой человек скончался мгновенно, не дождавшись скорой.

Суд, выслушав позицию прокуратуры, принял решение о заключении обвиняемой под стражу на два месяца. Женщина проведёт их в следственном изоляторе, пока идёт расследование. Прокуратура Ленинского района Владивостока держит на контроле и сам ход дела, и его результаты.

Уголовное дело расследуют по факту убийства. Следствию предстоит установить мотив ссоры, восстановить хронологию событий и понять, был ли у женщины умысел или всё решилось в секунду. От этого зависит квалификация и итоговый приговор.