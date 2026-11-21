Приморская семья Василенко оказалась в центре внимания на выставке матрёшек: четверо детей пришли туда в народных костюмах, но публику поразили не наряды, а имена: Русланартурсий, Светангелсий, Рассветсия и Ангелсветсия. Все четыре имени мама Алёна придумала сама, вложив в каждое особый смысл.

Выставка матрёшек в Приморье собрала любителей народного творчества, но один из выходов многодетной семьи Василенко запомнился посетителям надолго. Дети пришли в народных костюмах, и разговор быстро перешёл с нарядов на имена, настолько непривычно они звучат для слуха. Русланартурсий, Светангелсий, Рассветсия и Ангелсветсия – так зовут четверых ребят, которые растут в этой семье.

За каждым из этих имён стоит авторская идея. Мама Алёна придумала их сама не заимствовала из редких святцев и не искала в модных списках, а собрала из понятных ей смыслов.

«Все имена мама Алёна придумала сама и вложила в них особый смысл», – отмечают в семье.

По словам женщины, ей важно было, чтобы имя не просто красиво звучало, но и несло послание, с которым ребёнок идёт по жизни.

Случай Василенко – не единичный для региона. Необычные имена в Приморье встречаются всё чаще, родители уходят от привычного списка и выбирают варианты, которых нет в типовых справочниках. За таким выбором обычно стоит желание подчеркнуть индивидуальность ребёнка и отразить семейные ценности, пусть даже окружающим приходится переспрашивать, как правильно произнести имя.