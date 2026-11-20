С начала 2026 года диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья в Приморском крае прошли 201 899 человек, из них 105 268 женщин и 96 631 мужчина. Обследование в рамках ОМС позволяет обнаружить нарушения, которые долгое время могут развиваться незаметно, и вовремя начать лечение.

Как подчёркивают в краевом министерстве здравоохранения, забота о репродуктивном здоровье важна не только как подготовка к рождению ребёнка, но и как профилактика заболеваний, сохранение здоровья и качества жизни, причём и для женщин, и для мужчин. Пройти обследование можно бесплатно по полису ОМС в рамках диспансеризации: на первом этапе женщины посещают акушера-гинеколога, мужчины – уролога или хирурга, прошедшего соответствующую подготовку. Врач оценивает состояние здоровья и факторы риска, а при наличии показаний направляет пациента на второй этап для дополнительных исследований и уточнения диагноза.

Особое внимание специалисты уделяют профилактике заболеваний, которые долгое время развиваются без внешних признаков. Среди них – рак шейки матки.

«Самое коварное в этом заболевании – его тишина. На ранних стадиях рак протекает бессимптомно. Женщина может чувствовать себя абсолютно здоровой, пока болезнь не зайдёт слишком далеко», – предупреждает врач-патологоанатом Приморского краевого патологоанатомического бюро Олеся Олексенко.

По её словам, отсутствие боли и других жалоб не должно становиться причиной отказа от планового визита к гинекологу. Основной причиной развития рака шейки матки называют длительно сохраняющуюся инфекцию, вызванную онкогенными типами вируса папилломы человека. При этом положительный результат анализа на ВПЧ сам по себе не означает наличие рака – он лишь помогает врачу определить необходимость дальнейшего обследования и наблюдения.

Выявить изменения до появления симптомов позволяет скрининг, цитологическое исследование клеток шейки матки и тестирование на ВПЧ. Необходимость исследований и сроки их проведения определяет врач с учётом возраста, предыдущих результатов и действующих рекомендаций; при выявлении изменений могут потребоваться кольпоскопия – осмотр шейки матки под увеличением и, по показаниям, биопсия.

Такие обследования позволяют обнаружить не только опухоль на ранней стадии, но и предраковые изменения, а их своевременное лечение помогает предотвратить развитие заболевания. Ещё одна важная мера профилактики – вакцинация против ВПЧ, обсудить её проведение можно с врачом, однако она не заменяет регулярные обследования. Уточнить порядок прохождения диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья и записаться на обследование можно в своей поликлинике.

Напомним, с 2025 года в России действует национальный проект «Семья», направленный на поддержку родителей, укрепление репродуктивного здоровья и развитие условий для активного долголетия. Правительство Приморья уделяет особое внимание развитию системы здравоохранения и улучшению качества диспансеризации.

Читайте наши материалы также в социальных сетях. Группа «АиФ-Приморье» в Одноклассниках, ВКонтакте, Telegram-канале и Max