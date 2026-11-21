Житель Владивостока за год перечислил в бюджет 220 миллионов рублей налога на доходы с банковских вкладов. Чтобы получить такую сумму НДФЛ, ему пришлось держать на счетах миллиарды рублей, об этом на пресс-конференции 19 ноября рассказали в управлении Федеральной налоговой службы по Приморскому краю.

Сама по себе цифра в 220 миллионов рублей – это не размер вклада, а начисленный налог с процентов, которые владелец получил за год. В УФНС уточнили, что речь идёт о вкладах, измеряемых миллиардами рублей: именно такой объём средств позволил получить прибыль, с которой и рассчитали столь крупный НДФЛ. Для сравнения, такие суммы налога сопоставимы с отчислениями небольшого предприятия, а не частного лица.

Кто именно стоит за рекордным вкладом, налоговая не раскрывает. В УФНС также отметили, что о таких доходах самого крупного вкладчика стало известно в ходе анализа поступлений: мужчина получил настолько большую прибыль от банковских вкладов, что сумма начисленного налога на доходы физических лиц составила 220 миллионов рублей.

Случай показывает, как работает налогообложение процентов по вкладам, чем больше средств размещено в банке и чем выше ставка, тем значительнее доход и, соответственно, отчисления в бюджет. При этом сама сумма вклада остаётся для налоговой служебной информацией, а публично озвучиваются только агрегированные показатели.