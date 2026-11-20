Врио губернатора Приморья Константин Шестаков может стать новым руководителем краевого отделения «Единой России» вместо Олега Кожемяко. Председатель партии Дмитрий Медведев поддержал его кандидатуру на встрече в Москве. Об этом сообщила пресс-служба партии на официальном сайте ЕР.

Выборы секретаря пройдут на краевой партийной конференции. Её делегатам также предстоит обновить состав регионального политсовета и его президиума. Если Шестакова изберут, глава Приморья по-прежнему будет совмещать руководство краем и местным отделением партии.



Кожемяко занимал пост секретаря отделения с ноября 2019 года. В октябре 2026 года он перешёл на должность вице-премьера — полпреда президента в ДФО.



Выборы губернатора Приморья намечены на сентябрь 2027 года. Возглавить краевое отделение он может ещё до начала губернаторской кампании.



О том, что Шестаков вступил в «Единую Россию», стало известно в декабре 2025 года, когда он был главой Владивостока. Сам он тогда пояснил, что получил партбилет примерно тремя месяцами ранее, а до этого оставался сторонником партии. На конференции 12 декабря его избрали в краевой политсовет и президиум этого органа.