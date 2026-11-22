Приморцы в третьем квартале 2026 года заключили с банками более 4,2 тыс. договоров ипотеки на 21,8 млрд рублей. Количество сделок осталось практически на уровне прошлого года, но объём выдач вырос на 4,7%. Жители региона берут примерно столько же кредитов, сколько раньше, однако суммы по ним стали больше. Задолженность по ипотеке в крае на 1 октября 2026 года составила 373,2 млрд рублей.

«За год портфель ипотечных кредитов вырос на 10,5%. Качество обслуживания кредитов, выдаваемых на приобретение жилья, оставалось хорошим: доля просроченной задолженности по ним в крае составила на конец квартала 0,8%, что свидетельствует о взвешенном подходе банков к оценке заёмщиков», – отметила заместитель начальника экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Наталья Кучина.

Больше половины выдач пришлось на квартиры в строящихся домах: приморцы заключили около 1,7 тыс. таких договоров на 9,8 млрд рублей. Ещё 605 договоров на 3,6 млрд рублей жители региона оформили на строительство и приобретение индивидуального жилья. Ипотека в крае работает не только на новостройки, но и на частный сектор.

Цифры выглядят заметнее на фоне расчетов о доступности жилья: при средней владивостокской зарплате накопить на первоначальный взнос можно за срок от двух с половиной до шести лет и двух месяцев, в зависимости от того, какую долю дохода человек готов откладывать. При этом на рыночных условиях ипотеку с ежемесячным платежом в 93 тысячи рублей могут позволить себе меньше 18% приморских семей.

В целом по Дальневосточному федеральному округу в третьем квартале оформлено 20,1 тыс. договоров ипотеки на 102,8 млрд рублей на 4,6% меньше по количеству и на 1,1% больше по объёму, чем годом ранее. Портфель ипотечных кредитов в макрорегионе достиг почти 1,6 трлн рублей, увеличившись на 11,8% за год.