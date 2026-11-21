Житель Владивостока, работавший менеджером в «Озоне», пытался через женщину-посредницу подкупить сотрудников военно-врачебной комиссии, чтобы сменить категорию годности. За это он передал 55 тысяч рублей, но переговоры записывали сотрудники ФСБ, а Фрунзенский районный суд города завершил дело штрафом в 200 тысяч рублей.

Искать подход к должностному лицу военкомата мужчина начал в ноябре 2025 года, цель – изменить категорию годности за счёт подкупа членов военно-врачебной комиссии. Выйти на нужных людей он решил через посредницу, которой и передал 55 тысяч рублей. Вскоре выяснилось, что этой суммы недостаточно и нужны дополнительные деньги, но ни взяткодатель, ни его помощница не догадывались, что их разговоры уже фиксируют сотрудники ФСБ РФ.

В начале 2026 года мужчина сам явился в военную прокуратуру и сообщил о попытке подкупа сотрудников комиссии. Однако к тому моменту правоохранители уже знали о случившемся без его признания. Суд признал владивостокца виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу через посредника и назначил наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей. Как отмечают в материалах дела, всё могло закончиться гораздо хуже.

Защита с приговором не согласилась: адвокат настаивал на прекращении дела в связи с деятельным раскаянием, ссылаясь на то, что на момент признания органы военной юстиции ещё не располагали информацией о преступлении.

«Приморский краевой суд оптимизма адвоката не разделил, признав виновным факт покушения на дачу взятки», – говорится в материалах.

Посредница также привлечена к уголовной ответственности.