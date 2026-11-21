Ветеран органов внутренних дел Приморья Юрий Крикунов вернулся из Благовещенска с девятью золотыми медалями Открытого Кубка мира по пауэрлифтингу. Помимо наград в пауэрлифтинге и армлифтинге, полковник полиции в отставке установил четыре мировых рекорда и получил два кубка в абсолютном зачёте.

Соревнования собрали сильнейших атлетов, и приморский ветеран оказался в числе тех, чьи результаты привлекли особое внимание. Девять золотых медалей Крикунов завоевал сразу в двух направлениях – пауэрлифтинге и армлифтинге. По итогам состязаний он также стал обладателем двух кубков в абсолютном зачёте, что подтверждает стабильно высокий уровень подготовки спортсмена.

Отдельного упоминания удостоились четыре мировых рекорда, установленных приморцем.

«Юрий Крикунов показал результаты в строгом и экстремальном подъеме на бицепс, двуручном щипковом хвате, подъеме «Аполлон Аксель» и дисциплине «Экскалибур». Его результаты составили 55,5 кг, 52,5 кг, 47,5 кг и 72,5 кг соответственно», – сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Каждая из этих дисциплин требует узкой специализированной подготовки, и рекордные веса говорят сами за себя. Коллеги по ведомству поздравили ветерана с достижениями.

«Сотрудники УМВД России по Приморскому краю поздравляют Юрия Крикунова с впечатляющими спортивными достижениями, желают крепкого здоровья, новых побед и неиссякаемой энергии», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что успех полковника в отставке служит примером целеустремлённости, силы воли и приверженности здоровому образу жизни.