Горнолыжный курорт в Арсеньеве выходит на новый сезон с расширенной инфраструктурой: к четырём работавшим трассам добавятся ещё шесть, а главную жалобу первых гостей, холодные кресла подъёмников уже устранили.

Курорт запустили в тестовом режиме 31 декабря: тогда открыли красные «Бумеранг» и «Стрелу», парковку и два кресельных подъёмника. Посетители жаловались на холод, и в пресс-службе подтвердили, что кресла и спинки теперь утеплены. Организаторы обещают, что учли и другие ошибки первого сезона.

Среди новых склонов – красные «Молния» и «Кедровая», синяя «Змейка», проложенная в лесу, а также зелёные «Е3», «Учебная» и «Детская» – горка для ватрушек.

«С начала сезона гостям будут доступны рестораны, где можно будет вкусно пообедать и поужинать, гастромодули между канатными дорогами «Д» и «Е», а также апарт-отели, магазин и детский клуб», – уточнил собеседник издания «VL.ru».

Он добавил, что полноценный запуск круглогодичного курорта стоимостью 10 млрд рублей запланирован на весну 2027 года. Дату открытия и цену ски-пасса не называют, в прошлом сезоне день катания стоил 2800 рублей.

Сейчас склоны оснежают пушками, трамбуют техникой и раскатывают снегоходами, а у главного входа на Советской откроют многоуровневую парковку. Источник редакции отмечает, что стройка идёт очень активно, и часть объектов, похоже, придётся сдавать в авральном режиме.

К сезону в Арсеньеве может прибавиться скорых: в минздраве сообщили, что новые машины для местной станции СМП поступят до конца года. Напомним, что строительство комплекса, который оценивали в 10 млрд рублей, но недавно пересчитали в 29 млрд, стартовало в марте 2024 года.