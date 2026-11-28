Температурные качели ноября – от минуса к плюсу – давали жителям Приморья надежду, что относительное тепло сохранится и в первый месяц зимы. Однако с наступлением декабря и каждым последующем днём воздух будет всё больше остывать. Особенно низко опустятся ртутные столбики на севере и в континентальных районах края.

Накануне жители Владивостока увидели, как заметно подтаяли наледи на дорогах – последствие первого снегопада. Тёплая погода, как это часто бывает, заменила коммунальщиков. Но по словам специалистов Примгидромета, настоящая приморская зима – с ветрами, морозами, вьюгами уже на пороге.

30 ноября антициклон, приблизившись со стороны Японского моря, сделает в регионе последний день осени – с контрастным температурами – −5 до +9 °C и смешанными осадками – дождём и снегом. С 1 декабря, благодаря влиянию атмосферных фронтов, воздух начнёт выхолаживаться, от максимума – около +1 °C, до −15 °C на севере. Температурные качели будут постепенно вести к значительному понижению температур.

Во Владивостоке и южном побережье будет несколько иная картина, но также с тенденцией к похолоданию. 30 ноября воздух прогреется до +6 °C при сильном юго-восточном ветре. В первых числах декабря средняя дневная температура – около 0 °C.

«Осень будет защищать свои позиции до последней минуты. В противостоянии с зимой в крае продолжат раскачиваться температурные качели», - акцентировал начальник Примгидромета Борис Кубай. По его словам, уже в районе 9-10 декабря температура на континенте может опуститься до −35 °C, на побережье - ниже −10 °C.