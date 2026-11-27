Правительство региона со ссылкой на Министерство ГО и ЧС Приморья призывает граждан не выходить на неокрепший лёд. Несмотря на признаки зимы, морозные дни чередуются с оттепелью, и до прочного обледенения моря и рек ещё далёко. Предупреждение касается прежде всего любителей подлёдного лова, родителей детей и подростков, разного рода экстремалов.

Об идеальном ледоставе в период предзимья 2026 года можно только мечтать. Погода, скорее, больше напоминает традиционный для Приморья март, чем ноябрь. По законодательству самовольные прогулки по льду вообще запрещены, караются штрафами. В период неустойчивых температур выход на шаткую полынью крайне опасен.

«Не замёрзли до конца реки, а процесс обледенения в море – только на начальной стадии. На многих акваториях наблюдаются забереги, - когда лёд застывает кромкой у берега; а в бассейне Уссури заметен шугоход – рыхлые скопления льда в воде. Ледяные поля вперемешку с водой плавают по озеру Ханка. Нигде в Приморье нет такого льда, что может удержать человека», - рассказали специалисты Министерства ГоОи ЧС Приморья.

Спасатели рекомендуют родителям и педагогам серьёзно поговорить на тему смертельной опасности непрочного ледостава с детьми. Один удар ноги, как проверка льда на прочность, может стоить жизни. Стоит понимать, что и зимой не бывает 100% безопасности на льду.

Контролировать ситуацию будут суда на воздушной подушке от МЧС в популярных местах отдыха и рыбалки: близ мыса Поспелова, бухты Фёдорова, пригородных зон. К мониторингу с воздуха подключат квадрокоптеры.

Напомним, за выход на лёд приморцы заплатят штраф: 3 тысяч рублей – гражданские лица, 5 тысяч – должностные, от 20 до 50 тысяч рублей – юридические.