Дело 45-летней жительницы Спасска-Дальнего передали в суд. Её обвиняют в неправомерном обороте средств платежей, это часть 4 статьи 187 УК РФ. Следователь ОМВД России «Спасский» закончил расследование, сообщила полиция, и отправил дело в суд вместе с утверждённым обвинительным заключением.



Как считает следствие, всё началось с сообщения в мессенджере. Незнакомец предложил женщине подработку на денежных переводах. Он говорил, что продавцам на торговой площадке нужен помощник для приёма платежей, и обещал ей 10% с каждой поступившей суммы. Женщина поверила и отдала ему реквизиты двух своих банковских карт. Целый месяц на эти счета приходили деньги от разных людей. Полученное она пересылала на счета, которые называл «менеджер».



На две карты поступило около 39 тысяч рублей. Свыше 31 тысячи рублей женщина отправила организатору схемы, а более 7,6 тысячи оставила себе как плату за услуги. Позже её счета заблокировали по требованию Банка России.



Схему вычислили оперативники уголовного розыска отдела МВД России «Спасский». Они изъяли банковские документы, выписки по счетам и мобильный телефон, с которого делали переводы. Обвиняемая призналась в содеянном полностью и раскаялась, отметили полицейские.