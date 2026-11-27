Тем, кто построил лодочные гаражи и другие самовольные постройки у бухты Промежуточной во Владивостоке, дали три месяца на снос. Срок отсчитывают с 25 ноября, когда мэрия опубликовала два новых постановления. В районе бухты власти планируют построить судоверфь.



Помимо гаражей, под снос попали другие нежилые строения, пирс площадью 13 кв. м и подпорные стенки. Площадь отдельных строений в перечнях — от 2 до 165 кв. м, а самой крупной группы строений — 747 кв. м. Если постройки не уберут добровольно, мэрия может организовать снос.



По данным администрации Владивостока, строительство верфи намечено на 2032-2036 годы. На проектную мощность предприятие рассчитывает выйти к 2039 году.