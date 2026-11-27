Во Владивостоке завершили расследование дел об организации незаконной миграции, материалы на 11 обвиняемых передали в суд. Дела касаются организатора и участников преступного сообщества. Об этом написал Telegram-канал «Следком Приморья».

Следователи СК России по Приморскому краю обвиняют этих людей в организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий. Им также вменяют получение и дачу взяток, а также незаконное использование и передачу (распространение) компьютерной информации с персональными данными. Обвинительные заключения по делам утверждены.

Преступное сообщество возглавляла женщина, которую уже привлекали к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию иностранцев на учет в России. В него вошли трое инспекторов отдела по вопросам миграции отдела полиции № 2 УМВД России по г. Владивостоку, которые за взятки помогали достигать преступных целей. Ещё два участника были иностранными гражданами. Они искали российских граждан, готовых за деньги участвовать в нелегальных схемах.

Сообщество работало тремя подразделениями. Каждое из них легализовало пребывание иностранцев в России по своей схеме. Первая основывалась на фиктивном установлении отцовства иностранными гражданами в отношении детей, которые являются гражданами России. Вторая строилась на фиктивных браках между иностранцами и россиянами. Третья состояла в постановке иностранцев на миграционный учет по фиктивному месту пребывания.

С января 2024 года по июль 2025 года участники сообщества организовали незаконное пребывание в России более чем 600 иностранцам.

Следователи собрали достаточно доказательств. Расследование сопровождали оперативники УФСБ России по Приморскому краю и УМВД России по Приморскому краю.