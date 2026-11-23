В Находке прошёл турнир памяти Виталия Кудинова – человека, с которого в городе началось карате. На ковёр вышли около 350 ребят от 6 до 17 лет, а награды победителям вручили полпред Президента в ДФО Олег Кожемяко и врио Губернатора Приморья Константин Шестаков.

Кудинов основал первую в Находке школу и Федерацию Сетокан карате-до ещё в 1978 году, с него в городе и началась история этого единоборства. Турнир его памяти стал не просто соревнованием, а способом сохранить связь поколений: на ковёр выходят те, для кого карате, уже привычная часть жизни.

«Занятия спортом и единоборствами – это в первую очередь не про физическую мощь, а про силу духа. Про тех ребят, которые учатся преодолевать трудности и выходить к новым победам и новым достижениям. Это про характер и упорство в достижении целей. Мы будем поддерживать развитие спорта, строительство спортивных сооружений и проведение соревнований различного уровня в Находке, Приморье и на всем Дальнем Востоке. Это одно из важнейших направлений, на которое обращает внимание Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Спортом должны заниматься как можно больше ребят», – сказал Олег Кожемяко.

Соревнования шли в рамках Кубка Приморского края: межмуниципальный детский турнир собрал спортсменов от 6 до 17 лет, которые выступали в двух дисциплинах – ката и кумитэ. После боёв судьи определили победителей, а награды самым юным каратистам 6–7 лет в разных весовых категориях вручили Олег Кожемяко и Константин Шестаков.

«Сегодня в Приморском крае карате занимаются 1400 человек. И это больше, чем физическая подготовка: это умение защищать свои интересы, укреплять тело и дух. В Находке сформирована спортивная база: построены физкультурно-оздоровительный комплекс, крытый каток, спорт становится доступным каждый день и создаёт центры притяжения для детей, молодежи и взрослых. Развитие спортивной инфраструктуры в Находке и по всему Приморскому краю остаётся в центре нашего внимания. Сегодняшнее мероприятие – ступень к вершинам мастерства и стимул для тех, кто еще только делает первые шаги. Успехов и красивых побед в спорте и в жизни!» – отметил Константин Шестаков.

Карате остаётся одним из самых массовых единоборств Приморья, отделения федерации работают во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Спасске-Дальнем, посёлках Раздольное, Вольно-Надеждинское и Безверхово. Правительство Приморья уделяет особое внимание развитию спортивных направлений на территория края. За это время было подготовлено 20 мастеров спорта России, более 140 кандидатов в мастера спорта и свыше 1000 спортивных разрядов, а тренерский состав насчитывает 19 специалистов с высшим физкультурным и педагогическим образованием. Всего в регионе аккредитованы более ста спортивных федераций, и развитие массового спорта остаётся в приоритете госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» и нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Молодёжь и дети».

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