Суд в Партизанском округе Приморья отправил под стражу на два месяца 47-летнюю женщину, которую подозревают в попытке забрать 4,5 млн рублей у вдовы участника СВО. Меру пресечения суд выбрал с учётом позиции прокуратуры, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.



По версии следствия, 54-летней жительнице Партизанского округа позвонили мошенники. Они заявили, что с её счетов якобы сделаны незаконные переводы, и убедили передать наличные для проверки людям, которых представили сотрудниками правоохранительных органов.



Бдительная женщина сообщила об этом в территориальный отдел УФСБ России по Приморскому краю. Дальше она общалась с мошенниками уже под контролем сотрудников ведомства.

По указанию звонивших подозреваемая в качестве курьера приехала за деньгами в СНТ «Марс». Там она получила муляж пакета с купюрами и в этот момент была задержана.



Ход и результаты расследования держит на контроле прокуратура Партизанского района. Уголовное дело возбуждено о покушении на мошенничество в особо крупном размере по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ.