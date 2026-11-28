Россия и Китай планируют запустить единую систему мониторинга амурских тигров. Первый шаг сделан: Центр «Амурский тигр» и Северо-Восточный университет лесного хозяйства Китая подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба Центра «Амурский тигр».

Первая рабочая встреча сторон прошла в Москве на Семинаре НЕАСПЕК (Субрегиональная программа ЭСКАТО ООН по природоохранному сотрудничеству в Северо-Восточной Азии) 26 и 27 ноября в Московском зоопарке.



Документ подписали гендиректор Центра Сергей Арамилев и ректор университета Сун Вэньлун. Стороны намерены вместе изучать трансграничную популяцию тигра, его кормовую базу и среду обитания, обмениваться данными, анализировать результаты мониторинга и готовить кадры на совместных семинарах и конференциях. Профессор университета Цзян Гуаншунь отметил, что китайская сторона рассчитывает на совместный мониторинг с фотоловушками.



На семинаре Центр представил доклад о состоянии популяции амурского тигра в России. По словам менеджера проектов Сергея Соколова, за четыре года в Лазовском заповеднике, нацпарке «Зов Тигра» и охотхозяйстве «Южная Долина» получено более 660 тысяч снимков, и на 10 792 из них запечатлён тигр. Методику работы с фотоловушками планируют унифицировать с китайской. Кандидат наук Янг Фейфей рассказал о мониторинге в провинции Хэйлунцзян и о планах создать общую платформу данных.



По последним данным, в России обитает не менее 750 амурских тигров, в китайском Северо-Восточном национальном парке тигра и леопарда — 72. Часть животных живёт в обеих странах, поэтому цифры нельзя просто сложить.

Специалисты выделяют четыре трансграничных коридора: «Земля больших кошек», «Комиссаровский» с резерватами «Феньхуаньшань» и «Эрдуань», «Среднеуссурийский» с лесхозом «Даташан» и резерватами «Дунфанхун» и «Дайдзяхэ», а также Хинганское ущелье в Еврейской автономной области с китайским резерватом «Тайпингоу».