Центр «Тигр» в Приморье выпустил на волю двух длиннохвостых неясытей, которых сбили машины. Обе птицы поправились, снова летают и сами добывают корм, сообщил центр.

В начале ноября совы попали к специалистам в тяжёлом состоянии. У одной ветеринары нашли перелом лучевой кости крыла, у другой — черепно-мозговую травму.

После первой помощи врачи оценили состояние птиц как удовлетворительное, но им всё ещё требовались полный покой и круглосуточный присмотр, сказано в данных центра.

Длиннохвостая неясыть — одна из самых крупных неясытей: длина 50-62 см, размах крыльев 115-135 см, вес самцов 500-950 г, самок 570-1300 г. Гнездится от Скандинавии до Тихого океана. Активна ночью, добычу находит на слух, питается мышевидными грызунами, в частности полёвками.