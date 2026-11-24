Во Владивостоке во вторник, 24 ноября, отключение электричества более чем в 70 домов Ленинского и Первореченского районов сопровождалось прекращением подачи холодной воды, а также перебоями с горячим водоснабжением. Пресс-служба АО «ВПЭС» сообщила, что энергетики восстанавливают электроснабжение в Ленинском районе после аварии, произошедшей около половины девятого утра.



Предприятие обозначило 12:39 как ориентировочное время устранения аварии с электричеством. Сроки возобновления холодного и горячего водоснабжения не обнародованы.

Список обесточенных домов опубликовало VL.ru со ссылкой на свой сервис «Отключения воды и света». На Горной в него вошли дома № 31, 31а, 33 и 33а, на Зейской — № 14, на проспекте Красного Знамени — № 118в, 120, 120а, 135, 137 и 164. На Луговой электричества не было в домах № 35 и 37, на 5-й Матросской — в доме № 21, на Светланской — в домах № 207 и 209, на Шилкинской — в домах № 9, 11, 13, 13а и 15.



Эти адреса и число отключённых домов отражают сведения сервиса на момент публикации. Конкретный повреждённый объект и техническую причину отключения доступные сообщения не называют.



Накануне, 23 ноября, ВПЭС ввело режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Предприятие организовало круглосуточное дежурство аварийных бригад, подготовило специальную технику и усилило наблюдение за состоянием электрических сетей. При этом доступные сообщения о нынешней аварии не устанавливают её связь с погодой.