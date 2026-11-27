В Приморье завершилась оздоровительная кампания 2026 года для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Отдых и лечение прошли 2582 ребёнка от 7 до 17 лет: край закупил для них бесплатные путёвки, а отдельным категориям семей выдал сертификаты на самостоятельное приобретение.

Работа шла по линии министерства труда и социальной политики региона под эгидой нацпроекта «Семья». Всего за счёт краевых средств приобретено 2233 путёвки, из них 564 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для родителей, которые не могут сами обеспечить ребёнку полноценный отдых, это остаётся одной из самых востребованных мер поддержки.

Особое внимание уделили детям с инвалидностью и тем, кто находится под опекой или попечительством: им предоставляют социальную выплату в форме сертификата на путёвку в детскую оздоровительную организацию Приморского края. В ходе кампании такой возможностью воспользовались 301 ребёнок с инвалидностью и 48 детей под опекой, в сумме это 349 сертификатов.

В министерстве труда и социальной политики Приморья подчеркнули, что такой отдых – это не только восстановление сил, но и общение со сверстниками, активный досуг и новые впечатления.

«Особенно важно, чтобы такие возможности были доступны детям независимо от материального положения семьи и сложившихся жизненных обстоятельств», – отметили в ведомстве.

В категорию детей в трудной жизненной ситуации входят ребята от 7 до 17 лет, зарегистрированные в Приморском крае: сироты, дети без попечения родителей, дети-инвалиды, не нуждающиеся в постоянном уходе, дети с ограниченными возможностями здоровья, жертвы конфликтов и катастроф, дети из семей беженцев и переселенцев, оказавшиеся в экстремальных условиях, жертвы насилия, дети из малоимущих семей, а также дети участников СВО. Оформить меру поддержки законные представители могут в МФЦ или через Единый портал Госуслуг.

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