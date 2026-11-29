В последнее воскресенье ноября в России отмечают не только День матери, но и День хирурга.

Только с начала этого года хирурги провели более 12 тысяч операций в Тысячекоечной больнице.

Сегодня в Приморье работают 465 хирургов, в том числе 309 в краевых учреждениях, 36 из них – детские. Один из флагманов хирургической помощи в регионе – владивостокская клиническая больница №2.

Там работает самое крупное на Дальнем Востоке урологическое отделение. За год хирурги выполнили более 1800 вмешательств.

«Наше отделение – лидер в лечении мочекаменной болезни малым инвазивным путем, в том числе через мелкие проколы, и удаления огромных камней почек. Практически каждый день мы проводим в операционном блоке. Я желаю всем хирургам, чтобы их операции проходили легко, качественно и просто, хотя простых операций в хирургии не бывает», - рассказал Минздраву Приморья заведующий урологическим отделением владивостокской клинической больницы №2 Николай Вечерка.