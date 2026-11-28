Сразу двух тигров ловят в разных районах Приморья. Хищники вышли к людям на севере и в центре края: один появился между Булыга-Фадеево и Чугуевкой, другой — в посёлке Соболиный. Об этом сообщила пресс-служба краевого министерства лесного хозяйства.



Первого тигра местные жители увидели вечером в четверг, 26 ноября. Только утром в пятницу, 27 ноября, специалисты охотнадзора выехали на место происшествия. Сейчас, как рассказали в министерстве, люди ищут зверя возле села Соколовка в Чугуевском округе.



Второго хищника заметили примерно на сутки позже, на севере края. В новых медиа появилось видео из села Соболиного в Пожарском округе. На кадрах жители сами отгоняют тигра светом фонариков от места, где рядом расположена школа. Охотнадзор работает и там, поиски продолжаются, добавили в пресс-службе минлеса.



Чиновники просят людей не медлить и сразу сообщать о диких животных, появившихся у жилья. Позвонить можно на горячую линию охотнадзора по номеру +7 (423) 239-09-90. Подойдёт и общий номер экстренных служб 112.